«Семейный бизнес»: отец и сын из Омска, торговавшие «левыми» сигаретами, пойдут под суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины и его 39-летнего сына. Их обвиняют в хранении и сбыте «левых» сигарет.

По версии следствия, с 9 по 27 декабря 2022 года фигуранты приобретали и хранили в двух арендованных гаражах немаркированные табачные изделия. Торговали сигаретами отец и сын, используя УАЗик, установленный на улице 4-й Челюскинцев в Амурском поселке. Перевозили они продукцию на автомобиле «Лексус RX 330».

— При проведении оперативно-розыскных мероприятий были изъяты немаркированные табачные изделия различных наименований в количестве более 14 тысяч пачек стоимостью свыше 2,1 млн рублей, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Вину в совершении преступления отец и сын признали в полном объеме.

На автомобили фигурантов дела наложили арест. В ближайшее время уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками») рассмотрит Центральный районный суд.

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