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Общество14 августа 2023 0:29

«Время загадывать желания»: омичей ждут почти две недели звездопадов

В небе над Омской областью до 24 августа можно будет наблюдать яркие звездопады
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: vk.com/omskplanetarium

Фото: vk.com/omskplanetarium

Жители Омской области до 24 августа смогут наблюдать за метеорным поток Персеиды. Омичей в ближайшие почти две недели ждет настоящий звездный дождь.

— Метеорный поток Персеиды образуется при прохождении Земли через шлейф пылевых частиц кометы Свифта-Туттля. Сама комета приближается к Земле лишь один раз в 135 лет, но через её хвост Земля проходит ежегодно. Поток активен с 17 июля по 24 августа, максимум 12 августа, — рассказал директор омского планетария Владимир Крупко.

Омичи смогут безо всякой специальной аппаратуры увидеть метеорный поток Персеиды. Для этого всего лишь нужно уйти от ярких фонарей, а лучше и вовсе отправиться за город.

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