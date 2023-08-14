«Время загадывать желания»: омичей ждут почти две недели звездопадов

Фото: vk.com/omskplanetarium

Жители Омской области до 24 августа смогут наблюдать за метеорным поток Персеиды. Омичей в ближайшие почти две недели ждет настоящий звездный дождь.

— Метеорный поток Персеиды образуется при прохождении Земли через шлейф пылевых частиц кометы Свифта-Туттля. Сама комета приближается к Земле лишь один раз в 135 лет, но через её хвост Земля проходит ежегодно. Поток активен с 17 июля по 24 августа, максимум 12 августа, — рассказал директор омского планетария Владимир Крупко.

Омичи смогут безо всякой специальной аппаратуры увидеть метеорный поток Персеиды. Для этого всего лишь нужно уйти от ярких фонарей, а лучше и вовсе отправиться за город.