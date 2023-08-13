В музее «Искусство Омска» открылась выставка Никаса Сафронова «Первые лица»

Фото: Елена УРМАНОВА

Выставка «Первые лица», состоящая из 62 графических портретов олимпийских и паралимпийских чемпионов и чемпионов мира открылась в музее «Искусство Омска». Авторство работ принадлежит народному художнику Российской Федерации Никасу Сафронову.

Портреты выполнены сепией и сангиной. В работе используется тонированная бумага и мягкие карандаши. При кажущейся простоте эти деликатные графические материалы требуют тонкой и точно выверенной работы живописца.

Фото: Елена УРМАНОВА

Одни спортсмены позировали художнику, портреты других он писал по фотографиям. Так, одними из первых, чьи портреты были написаны с натуры, были двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина и чемпион паралимпиады по фехтованию Александр Кузюков. Звезды спорта также присутствовали на открытии выставки.

Фото: Елена УРМАНОВА

– Трудно понять, делали портрет с натуры или нет, если правильно передать образ. Некоторые портреты я переписывал несколько раз, пытаясь достигнуть большего психологического сходства. Передать не только внешнее сходство, но и характер – это очень важно для художника. Все портреты написаны сепией. Это тонированная бумага и итальянский карандаш. Такая техника придает объем чертам и выражает характер человека, в отличие от плоского рисунка, к тому же «выравнивает» возраст позирующих, – поделился к «КП-Омск» Никас Сафронов.

Галерея портретов выдающихся спортсменов является частью культурно-спортивного проекта «Аллея олимпийских чемпионов». В проект также входит 22 бронзовых бюстов выдающихся спортсменов, расположенных на набережной Оми. Создателем и спонсором проекта выступил меценат и предприниматель Сергей Козубенко.