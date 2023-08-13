«Нелюди и свиньи»: жители Омска пожаловались на нелюдей, устроивших свалку на берегу озера Чередовое

Фото: vk.com/omsk_vk

Омичи в социальных сетях пожаловались на горожан, устроивших свалку на берегу озеро Чередовое в Ленинском округе.

— Нелюди, вы почему такие свиньи? Озеро Чередовое! Вам приятно потом в этой горе мусора отдыхать? А также вопрос к администрации: почему мусор не вывозят вообще? — говорится в посте в паблике «Омск ВК» во «ВКонтакте».

Фото: vk.com/omsk_vk

На фотографиях, прикрепленных к посту, отчетливо видны скопления бытового мусора, которые оставили отдыхающие на берегу озера.

Отметим, в омской мэрии ситуацию со скоплениями мусора на берегу озера пока не прокомментировали.

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