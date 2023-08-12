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Происшествия12 августа 2023 6:55

Житель Омска погиб под ледником Туюк-Су на юге Казахстана

Трагедия произошла на пике Абая в Чертовом ущелье
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: Агиров Тимур

Фото: Агиров Тимур

Скорбную новость сообщили в омской группе федерации альпинизма «Крокус» во «Вконтакте». На юге Казахстана погиб 40-летний альпинист из Омска.

Трагедия произошла 5 августа на пике Абая в Чертовом ущелье. Его тело смогли достать спасатели лишь четыре дня спустя.

- Печальная новость. Погиб наш омский альпинист, под ледником Туюк-Су. Олег И. Вышел в горы 5 августа, сообщив о своих планах совершить восхождение на пик Абая. 9 августа под ледником пика Абая в Чертовом ущелье было найдено тело, - говорится в сообщении.

Сейчас готовится возвращение тела в Омск, активисты ведут сбор помощи. Известно, что у погибшего остался 12-летний сын.

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