Житель Омска погиб под ледником Туюк-Су на юге Казахстана

Фото: Агиров Тимур

Скорбную новость сообщили в омской группе федерации альпинизма «Крокус» во «Вконтакте». На юге Казахстана погиб 40-летний альпинист из Омска.

Трагедия произошла 5 августа на пике Абая в Чертовом ущелье. Его тело смогли достать спасатели лишь четыре дня спустя.

- Печальная новость. Погиб наш омский альпинист, под ледником Туюк-Су. Олег И. Вышел в горы 5 августа, сообщив о своих планах совершить восхождение на пик Абая. 9 августа под ледником пика Абая в Чертовом ущелье было найдено тело, - говорится в сообщении.

Сейчас готовится возвращение тела в Омск, активисты ведут сбор помощи. Известно, что у погибшего остался 12-летний сын.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Захлебывалась кровью, до города - 70 км: В Омской области пенсионерка упала и чуть не истекла кровью

В Омском районе медики едва спасли 70-летнюю женщину с разбитой головой (подробнее)