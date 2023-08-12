Таксисту, укравшему и изнасиловавшему омичку ради ее машины, грозит 17 лет тюрьмы

Фото: СУ СКР по Омской области

17 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на 2 года требует прокурор для 40-летнего омича. Его обвиняют в разбое, похищении человека, краже, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

В Центральном районном суде завершается рассмотрение дела, где жертвой стала 30-летняя омичка. Напомним, в преддверии Международного женского дня 8 марта в 2022 году она попала в лапы изувера.

При продаже своей «красненькой Мазды», она пригласила покупателя к себе домой, чтобы подписать договор купли-продажи и забрать деньги. Но вместо удачной сделки женщина получила неприятности.

Покупатель, угрожая пистолетом, украл все ее украшения. Скрутил женщину и увез в свой гараж, где она провела несколько часов в погребе. Позже мужчина вернулся, заставил перевести все сбережения ему на карту и подписать договор купли-продажи. Дальше - хуже. Он посадил жертву в машину и повез за город. По дороге купил кофе, а в лесу изнасиловал. Оставив женщину одну в на трассе, омич вернулся в город и приступил к продаже той самой «Мазды». Сдали афериста-насильника полиции бдительные покупатели. Тем временем сама потерпевшая уже добралась до отдела полиции.

- В результате грамотно проведенных сотрудниками и следователями оперативных мероприятий и следственных действий обвиняемый, работавший таксистом, был задержан. Похищенный автомобиль, золотые украшения и телефон изъяты следователями и возвращены потерпевшей. Общий ущерб от преступных действий обвиняемого составил 1 миллион 964 тысячи рублей, - уточнили в следственном комитете.

В следующем судебном заседании суд предоставит подсудимому право на последнее слово и вынесет приговор. К слову, мужчина признал вину. Но частично.

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