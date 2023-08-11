Омские синоптики прогнозируют понижение температуры в выходные до +3 градусов

Фото: Эдуард Абрамов

Похолодание до +3 градусов ночью ожидается в Омской области в ближайшие три дня. Специалисты Обь-Иртышского метеобюро составили прогноз погоды в Омске на выходные.

В субботу, 12 августа, днем местами ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит + 14...+ 19°C. Ночью + 7...+ 12°C. Ветер северо-восточный порывами до 15 м/с.

13 августа ночью небольшой дождь, + 3...+ 8°C. Столбик термометра днем поднимется до +17 градусов. Ветер северный до 12 м/с.

В понедельник местами слабый дождь. Днем + 14...+ 19°C, ночью + 4...+ 9°C. Ветер северо-западный 10 м/с.

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