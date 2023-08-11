Выставка французской живописи и скульптуры из коллекции Эрмитажа откроется в Омске 1 сентября

Фото: Александр ГЛУЗ

1 сентября в омском центре «Эрмитаж-Сибирь» откроется выставка «Консерваторы и бунтари. Французская живопись и скульптура XIX века из собрания Эрмитажа».

В Омск привезут более 50 произведений живописи и 27 скульптур из бронзы, мрамора и терракоты. Гости смогут увидеть живопись, графику, скульптуры Элизабет Виже-Лебрен, Ораса Верне, Поль Делароша, Камиля Коро, Гюстава Курбе, Клода Моне и других.

- Зрители увидят стилистическое разнообразие живописи: от романтизма Ораса Верне и реализма Гюстава Курбе до импрессионизма Ренуара и Дега и экспериментов в области постимпрессионизма Гогена и Ван Гога, - сообщает ТАСС.

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