Захлебывалась кровью, до города - 70 км: В Омской области пенсионерка упала и чуть не истекла кровью

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне медики скорой помощи Омского района Омской помощи спасли жизнь 70-летней пенсионерке. Историю ее спасения рассказала Светлана Плинто – фельдшер бригады скорой Речной участковой больницы. Она приняла звонок о том, что в 70 километрах от города упала с крыльца пожилая женщина, падение было настолько сильным, что у женщины началось сильное кровотечение.

- У женщины была большая кровопотеря, травматический шок, артериальное давление 20/0. Во время транспортировки поставила инфузию в 3 вены, а для того чтобы пациентка могла дышать, пришлось соорудить из системы для инфузий носовые катетеры. Вставила их в хоаны, так как нос был почти ампутирован, и пациентка захлебывалась в крови. До города оставалось 70 километров, - с ужасом вспоминает фельдшер.

Пациентку доставили в реанимационный зал клиники. По прибытию стало ясно - женщина с упала с высоты человеческого роста и ударилась лицом о металлический уголок – в результате закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, частичная ампутация верхней губы и носа.

Фото: пресс-служба омского миндзрава.

Благодаря действиям фельдшера и манипуляциям с трубками во время пути пациентка осталась жива. После ряда операций и лечения пациентку выписали домой.