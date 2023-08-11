«Спасли от вырубки более 100 гектаров леса»: длину Северного обхода Омска увеличили до 67 километров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Северный обход Омска станет на четыре километра длиннее. Это следует из распоряжения правительства Омской области, опубликованного 10 августа на государственном портале правовой информации.

Согласно документу, длина трассы, которая должна быть построена в рамках концессионного соглашения, составит не менее 67 км вместо заявленных ранее 62,6 км. Изменение трассировки дороги позволит спасти от вырубки более 100 гектаров леса в Подгородке.

Однако это не все изменения. Как следует из распоряжения, ширина движения полосы была уменьшена с 3,75 до 3,5 метра, а максимальная скорость движения на обходе выросла со 100 до 120 км/ч. Изменилось и количество путепроводов: их будет 21 вместо 14, что были предусмотрены проектом изначально. Отметим, помимо путепроводов, планируется строительство не менее 5 автомобильных развязок и не менее двух мостов. Их количество осталось прежним.

Напомним, строительство Северного обхода Омска должно стартовать в 2023 году. Построить четырехполосную магистраль должны до 2027 года.

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