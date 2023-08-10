Омичей приглашают на торжественное открытие Аллеи олимпийских чемпионов

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Долгожданное открытие Аллеи олимпийцев состоится уже в эту субботу. Торжественная церемония открытия Аллеи олимпийцев пройдет при участии именитых российских спортсменов.

Напомним, что инициатором проекта стал известный омский меценат Сергей Козубенко. По замыслу создателей, проект состоит из двух направлений, которые объединены общей идеей. Над обоими направлениями работали признанные мастера своего дела. Одно из направлений – благоустроенная аллея, на которой скоро появятся бюсты олимпийских чемпионов, отлитые в бронзе. Автором серии бюстов является известный скульптор Сергей Полегаев. Другое направление связано с живописью. Вниманию омичей в скором времени также представят портреты знаменитых спортсменов. Над портретной галереей работал Народный художник Никас Сафронов.

Накануне мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в последние дни перед открытием Аллеи работа кипит особенно. Подрядчик заканчивает работы по благоустройству набережной Оми, ее озеленению. Градоначальник сообщил, что поможет подрядчику c окончанием работ. Об этом мэр рассказал в своем телеграм-канале. Так, работники управления дорожного хозяйства и благоустройства покрасят лавочки, расположенные на территории аллеи и склоне набережной.

– Если понадобится, привлечем технику малой механизации для финальной уборки, – сообщил Сергей Шелест.

12 августа омичей ждет грандиозный праздник, приуроченный к Дню физкультурника. Начало мероприятия в 13:30. Именно в это время состоится парад омских спортсменов по улицам Ленина и Думской.

В параде примут участие именитые спортсмены:

- Александр Карелин, выпускник Омского государственного института физической культуры, двенадцатикратный чемпион Европы, девятикратный чемпион мира, трехкратный победитель Олимпийских игр, председатель проекта Всероссийского марафона «Сила России», сенатор Российской Федерации, Герой России;

- Владислав Третьяк, девятикратный чемпион Европы, десятикратный чемпион мира, трёхкратный победитель Олимпийских игр, президент Федерации хоккея России Федерации, депутат Государственной Думы Российской Федерации;

- Александр Тихонов, одиннадцатикратный чемпион мира, четырехкратный победитель Олимпийских игр;

- Михаил Мамиашвили, трехкратный чемпион мира и Европы, победитель Олимпийских игр, президент Федерации спортивной борьбы России;

- Хасан Бароев, двукратный чемпион мира и Европы, победитель Олимпийских игр, президент Федерации спортивной борьбы России;

- Мурат Карданов, чемпион Европы, победитель Олимпийских игр,

- Ирина Минх, двукратная чемпионка Европы, победительница Олимпийских игр;

- Ксения Дудкина, чемпионка мира и Европы, победительница Олимпийских игр;

А также многие другие прославленные спортсмены.

Каждый омич может принять участие в параде и пройтись рядом со звездами спорта мировой величины. Еще одним приятным сюрпризом для омичей станет автограф-сессия. После церемонии открытия Аллеи олимпийцев на набережной Оми у жителей города Омска будет шанс пообщаться вживую с настоящими олимпийскими чемпионами и взять у них автографы на память.