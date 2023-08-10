С музыкой и караваем: В Омске прошел фестиваль «Книжные маяки России»

Фото: vk.com/piterbookcom

9 августа в Омске состоялось большое литературное событие этого лета. В городе прошел Всероссийский фестиваль «Книжные маяки России». Насыщенная программа мероприятия началась прямо с железнодорожного вокзала. Встречали именитых гостей по-сибирски тепло. Участники фестиваля – писатели, поэты, блогеры, сценаристы – прибыли на брендированном поезде. Хлебосольные омичи встречали их караваем и представлением: песней «Омские улицы» в исполнении ансамбля «Русь» и театрализованной зарисовкой в исполнении Центра военной реконструкции «Служилые люди Сибири».

– Это большое путешествие, объединяющее разные города, форматы и поколения. Самой младшей участнице экспедиции 9 лет, самому старшему участнику – 65. С нами едет молодой писатель из Якутии Максим Эверстов. Он записывает подкасты, делает путевые заметки. С нами едет мой старший сын. Сергей Котов пишет книгу на базе нашего путешествия. Кристина Кретова снимает фильм «Мечта. Дорога на маяк». Это еще и такое объединяющее семейное путешествие. Романа Герасимов, например, взял в поездку всю семью. С нами едут дети. Наша цель – показать им читающую страну. По итогам экспедиции в нашем электронном пространстве помимо запланированных событий, будет еще такой «всплеск» текстов и видеоматериалов об этом путешествии со смыслом, – поделился с «КП-Омск» глава делегации литераторов, основатель петербургской книжной сети «Буквоед», предприниматель Денис Котов.

Литературные мероприятия прошли сразу на нескольких площадках, центральной из которых стала Омская государственная областная библиотека имени А.С. Пушкина. Там состоялась пресс-конференция, торжественное открытие Книжного фестиваля в Омске, круглый стол и встречи с писателями-фантастами.

Фото: Елена УРМАНОВА

Так, в рамках форсайт-сессии «Будущее книги» в диалоге с писателями-фантастами Сергеем Переслегиным и Николаем Ютановым читатели пытались предсказать судьбу книги и ответить на вопросы, подвластны ли искусственному интеллекту (ИИ) тонкости человеческой души и стоит ли опасаться того, что однажды нейросеть обесценит профессию писателя. Дебаты выдались увлекательными и подсветили проблему с разных сторон.

Фото: Елена УРМАНОВА

Также творческие встречи с авторами и семинары состоялись в Омском государственном литературном музее им. Ф.М. Достоевского и городских библиотеках: Первой детской модельной библиотеке, Молодежной библиотеке «Квартал 5/1», Детской модельной библиотеке им. И.А. Крылова и Областной библиотеке для детей и юношества.

А вечером участников фестиваля ждал спектакль-променад «Омск Достоевского» для гостей региона и концерт коллективов и солистов Омской филармонии в Зале органной и камерной музыки.

Фото: vk.com/piterbookcom

Отметим, что Книжная экспедиция путешествует по всей стране, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Новый день – новый город. Из Омска поезд направился в Новосибирск. Книжная экспедиция – часть большого проекта «Читающий август», включающего свыше 200 мероприятий, в том числе онлайн-трансляции, в 70 регионах России. Цель проекта – развитие книжной культуры и привлечения читателей в библиотеки и книжные магазины страны.