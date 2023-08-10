Я обязательно дождусь: Жительница Омска 12 лет ждет на волю своего супруга

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

4 часа свидания раз в квартал, 10 минут по телефону раз в неделю - расписание жительницы Омска Елены (имена героев изменены - прим. ред.) практически не меняется на протяжении последних 12 лет. Много лет назад, когда женщина случайно познакомилась по телефону с осужденным - звонивший мужчина ошибся цифрой, набирал маму - она и подумать не могла, чем закончится этот мимолетный разговор.

Второй раз Михаил позвонил уже намеренно - запомнил номер. Ему настолько понравился голос женщины, которую он услышал, что решил «была - ни была». И не прогадал. В тот момент Елене не меньше нужна была поддержка и забота. Буквально накануне женщина похоронила предыдущего супруга: его сгубил инсульт. Раздавленная горем, Елена с радостью принялась обсуждать с незнакомцем жизненные перепитии и все-все-все. Более благодарного соебеседника не найти - Михаил впитывал каждое слово и откликался столь желанной теплотой.

Спустя несколько месяцев они встретились: увидели друг друга через стекло на так называемом краткосрочном свидании. Михаилу Елена приглянулась и внешне. Затем попросили свидания длительного. На момент знакомства Михаил уже пять лет провел в тюрьме, до выхода ему оставался еще не один год. Но Елена взялась ждать и считать эти дни. Позже Елена приезжала на дни колонии - когда родственникам можно находиться весь день с близкими. По освобождению после того срока пара без раздумий поженилась. В 2014-м у четы родился сын.

- Я никогда не думала, что смогу родить после 40-ка лет. На тот момент у меня уже был взрослый сын, и я не представляла, что найдется такой мужчина... - прокомментировала Елена. То, что Михаил совершил преступление, умышленное при том, Елену не испугало.

- Мне не было страшно, хотя я никогда не имела дела с осужденными, даже в моем кругу знакомых не было никого, кто бы отбывал срок, но я видела в нем человека и чувствовала, что важна ему. Он мне рассказал о своей семье, своих неудачах, старался уделять много времени, хотя у них «режим». Он, кстати, в первый раз так и сказал - время ограничено звоню с режимного объекта, потом уже стало понятного, с какого, - вспоминает Елена.

Наверное, главная особенность заочных знакомств состоит в том, что, не зная человека в реальности, женщина может создать его образ самостоятельно, а потом разочароваться. К сожалению, в этой истории любви так и случилось. Когда реальный Михаил вышел на свободу, Елене пришлось и приходится до сих пор сталкиваться с большими сюрпризами.

- Нет, он не разучился делать такие простые вещи, как приготовление пищи или уборка. Этим и подкупил. Устроился на три работы, по дому делал все, ремонт, не разделял даже обязанности на мужские или женские, - подчеркнула героиня.

Сложность состояла в другом. Месяц, другой - и Михаил начинал откровенно скучать, затем - разбавлять скуку крепким алкоголем, да еще в старой компании... и понеслось! Пьяные дебоши уже не в первый и даже не второй раз заканчиваются сроками и пусть короткими, но все же реальными.

Всего на счету Михаила их 10 (!). Последний из них мужчина отбывает сейчас - около года назад сотрудники ГИБДД поймали его изрядно принявшим на грудь и за рулем. К счастью, Михаил не влетел никуда, никого не задавил, но за рецидив судья назначил максимально строгое наказание - два года заключения в колонии особо строгого режима.

- Тюремный быт Мишу не сломал, не искалечил, он нормальный человек. Но когда пьет, становится сам не свой, как будто подменяют его, вообще ничего не соображает, - пожаловалась Елена. Женщина скорбно вспоминает, насколько была счастлива в те полтора года, которые они провели вместе после тюремного срока - второго или третьего - она уже сбилась со счета. Когда Михаил что-то разгромил в пьяном угаре впервые в тот период, был настоящий шок - слезы, обиды, откровенное непонимание.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

- Я теперь привыкла что ли. Каждый раз, когда он куда-то влетает, сначала я его прямо ненавижу, готова разорвать на части. Злюсь - сил нет. Но потом на смену гневу приходит жалость что ли: ну куда он без меня, пропадет ведь, да и сын общий, его еще растить и растить, - делится Елена эмоциями.

Обидно, наверное, и то, что по возвращении в исправительную колонию, а Михаила все время отправляют в одну и ту же на протяжении последних лет, мужчина в тот же день принимается за работу - руки золотые, говорят сотрудники тюрьмы.

- Здесь я не могу без работы, чтобы не сойти с ума, постоянно что-то делаю, работы по дереву очень люблю. Многим рабочим специальностям здесь обучился, последняя - переработка и утилизация пластика. Так что выйду, и сразу смогу устроиться. Моя мечта на сегодня - больше не попадать в колонию никогда, не пить, да и не садиться за руль, - обещает мужчина.

Он прекрасно осознает, что у него растет сын, и он становится взрослым - сейчас мальчику 9 лет.

- Да, ему нужна крепкая мужская рука, обязательно ему все объясню и расскажу про свою жизнь. Но сначала накопим немного денег и рванем на Алтай все вместе - там ведь так красиво! - делится планами Михаил, который ни разу нигде не был в свои 43 года.

Слабо верит в эти планы только Елена. Женщина твердо решила, что по окончании срока чета с ребенком обязательно уедут подальше от старых дурных компаний - если не на Алтай, то хотя бы во Владивосток.

- Мой старший сын сейчас живет там и работает, он меня туда много раз звал, туда и поедем. Хотя и этот вариант не 100% - у нас ведь в стране очень развита эта тюремная культура, блатных много, у супруга на воле знакомых оказалось не меньше, чем у меня, хотя я никогда не сидела, - грустно, но с еле теплой надеждой подытожила наша героиня. - Знаете, мы не ссорились: ни когда он сидел, ни когда вышел. Если не брать во внимание эти постоянные посадки, то человек он прекрасный! Меня целиком, до краев, заполняло ощущением, что меня любят. Такой, какая я есть. Это ощущение делает меня абсолютно счастливой. Оказывается, что я могу очень много, потому что в меня верят.

По словам руководства ИК, документы на УДО за примерное поведение Михаила, принципы которого он всегда соблюдает, и работоспособность, сейчас готовят. Возможно, на свободе он окажется уже к осени.

Благодарим за помощь в подготовке материала пресс-службу УФСИН России по Омской области.