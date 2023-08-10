Подешевели огурцы, но подорожали авиабилеты и картофель: в Омске опубликован индекс цен за июль

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омскстат опубликовал средний уровень цен за июль. По сравнению с предыдущим месяцем, категории товаров и услуг подорожали на 1,2%.

Стоимость продуктов питания в середине лета выросла в среднем на 1,1%. В цене поднялись: картофель – на 69,7%, капуста – на 46,4%, морковь – на 25,1%, помидоры – на 8,3%. Подешевели лишь огурцы - на 32,4%.

Непродовольственные товары подорожали всего на 0,6%. Это стало заметно на туалетной бумаге, там рост составил 9,2%. Двухкамерные холодильники выросли на 7%. Зато подешевели пылесосы - на 4,4%.

А вот цены на услуги поднялись на 2%. Авиаперелёты «эконома» стали дороже сразу на 30%. На 16,4% выросла аренда двухкомнатной квартиры.

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