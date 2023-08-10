Омичка в погоне за заработком отдала мошенникам миллион, подаренный к свадьбе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-службе омской полиции рассказали о дистанционном мошенничестве, в результате которого аферисты списали с 23-летней жительницы облцентра больше 1 миллиона рублей. Украденные деньги девушке подарили на свадьбу, и она решила их быстро обернуть. - С информацией о легком заработке к женщине в мессенджере обратился неизвестный. Он предложил перейти по ссылке, которая отправляла на сайт по продаже различных товаров. Задача потерпевшей заключалась в выборе продукции на свой вкус, добавлении ее в корзину, а после – сиюминутный отказ. Таким образом, со слов «менеджера», она повышала рейтинг продавца, а заодно и увеличивала свой капитал в несколько раз, - пояснили правоохранители. Девушку быстро посадили на крючок, увеличив 900 вложенных ею рублей до 3500. После потрепевшая настолько увлеклась, что всего лишь за день перевела на торговую площадку 1 015 000 рублей. И мошенники прогнозируемо пропали. А девушка пошла в полицию.