«Ограбил, пытал в гараже, а потом жестко надругался»: омская прокуратура запросила 17 лет колонии особого режима для омича, который ограбил и вывез в лес женщину

Фото: СУ СКР по Омской области.

Прокуратура запросила 17 лет колонии особого режима для ранее судимого омича 41-летнего омича, который сначала обокрал местную жительницу, а потом похитил и изнасиловал.

По версии следствия, в марте 2023 года фигурант дела нашел объявление о продаже товара и приехал к ранее незнакомой 30-летней женщине, чтобы приобрести его. Он, находясь в квартире потерпевшей, направил на нее некий предмет, внешне похожий на пистолет, и похитил принадлежащие ей ювелирные украшения, смартфон, деньги и другое имущество.

Затем омич, угрожая убийством, заставил женщину подписать договор купли-продажи принадлежащего ей автомобиля «Мазда 6». Кроме того, он также потребовал сообщить ему пароль для входа в приложение «Сбербанк онлайн». Жертва не могла сопротивляться, поэтому и назвала необходимые цифры. После получения пароля рецидивист похитил 50 тысяч рублей с банковского счета.

Далее фигурант дела против воли женщины отвез ее в гараж, в подвале которого долго издевался над ней, нанося удары электрошокером. Просидела там она пять часов. Спустя время омич посадил связанную потерпевшую в багажник автомобиля и вывез в лес под Омском, где и изнасиловал ее. Отпустил жертву рецидивист только утром. Женщина добралась до города на попутках и сразу обратилась в полицию.

Задержали мужчину, когда тот пытался продать украденный автомобиль. О подозрительном продавце сообщили в полицию потенциальным покупатели иномарки.

Похищенное имущество вернули потерпевшей. Причиненный ей ущерб в прокуратуре оценили в 1,6 миллиона рублей. В СУ СКР по Омской области заявляли о другой сумме — 1,96 миллиона рублей.

Примечательно, что рецидивист признал вину только в совершении кражи. В остальных вменяемых ему деяниях он своей вину не видит. Отметим, его обвиняют в совершении преступлений, , предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»), пп. «в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

В ходе последнего судебного заседания в Центральном районном суде по уголовному делу в отношении 41-летнего омича гособвинитель запросил для него наказание в виде 17 лет колонии особого режима с ограничением свободы на 2 года. Приговор мужчине вынесут на следующем заседании суда.

— В следующем судебном заседании суд предоставит подсудимому право на последнее слово, после чего удалится в совещательную комнату для постановления приговора, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

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