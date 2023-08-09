«Работа кипит»: Мэр Омска рассказал о подготовке к открытию Аллеи олимпийцев

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал, как ведутся подготовительные работы перед торжественным открытием Аллеи олимпийцев. По словам градоначальника, работа на набережной Оми вовсю кипит.

Приготовления к субботнему празднику идут полным ходом. Осталось установить светильники классической круглой формы и успеть завершить озеленение. Также необходимо покрасить скамейки на территории аллеи и склона Оми и помыть тротуарную плитку.

– Решили помочь подрядчику: завтра к делу присоединятся специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства. На них ляжет покраска скамеек — краска приобретена на средства мецената Сергея Павловича Козубенко, как и все то, что скоро станет единым ансамблем. Если понадобится, привлечем технику малой механизации для финальной уборки, – сообщил Сергей Шелест.

10 августа в Омск приедет скульптор Сергей Полегаев. Он проконтролирует процесс установки бюстов олимпийцев и соблюдение всех тонкостей этой работы. Ранее, 4 августа, в музей "Искусство Омска" в рамках проекта прибыли оставшиеся портреты спортсменов авторства народного художника России Никаса Сафронова.

День, когда омичи смогут лицезреть бронзовые бюсты атлетов, не за горами. Напомним, что открытие Аллеи олимпийцев состоится 12 августа.