Путешествие по Омской области: пять уникальных маршрутов для активного отдыха

Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская».

Первый маршрут, по которому отправились участники проекта, пролегает через Большеречье, Тару, Муромцевский и Горьковский районы.

Карта. Маршрут №1. Северо-восток Омской области

Во время путешествия Игорь и Наталья побывали в Большереченском зоопарке и узнали, как он появился в обычном селе, погрузились в сельский быт и традиции в музее-заповеднике под открытым небом «Старина Сибирская».

Побывали они и в «омской Швейцарии» — заказнике «Урочище Екатерининское», где полакомились спелой земляникой.

В Таре молодые люди прошлись по «Дороге истории» мимо купеческих домов и старинного Спасского кафедрального собора, а после отправились в край пяти озёр и искупались в озере Ленёво, воды которого, по местным преданиям, считаются целебными.

На ночь остановились в мистическом Окунево, которое, как магнит, притягивает любителей эзотерики, ведь считается, что здесь находится пуп Земли — центр всего мира.

В Горьковском районе Игорь и Наталья взобрались на Гору Истории и узнали от местных жителей о трёх чудесах села Серебряное. Финалом этого увлекательного путешествия стал берег Драверта у села Лежанка. Виды здесь потрясающие.

Но лучше убедитесь в этом сами: самые красивые и интересные локации на северо-востоке Омской области — в видео.