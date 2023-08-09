Самые жадные женихи России живут в Омске

Фото: Иван МАКЕЕВ

Бренд SOKOLOV составил рейтинг «обручального индекса» России. В основу взяты покупки обручальных колец в ювелирных магазинах в период с января по июнь 2023 года.

Омск занял второе место среди регионов. Он составил 0,6 – именно столько изделий было куплено на каждую 1000 жителей города. Омские женихи также предпочитают экономить на своих возлюбленных. Здесь средний чек за колечко составил 6 947 рублей – это в 1,5 меньше, чем в среднем по стране.

К слову, последние строчки ТОПа вместе с Омском заняли Волгоград и Саратов. А вот возглавила «обручальный рейтинг» Москва. Здесь индекс составил 3 – именно столько изделий было куплено на каждую 1000 москвичей.Кстати, 66% жителей столицы выбирают украшения из золота.

На втором месте в «обручальном индексе» оказалась Тюмень, а на третьем - Екатеринбург.

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