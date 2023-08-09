Омичей предупредили о мошенниках, которые проникают в офисные компьютеры

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Омское отделение Банка России предупреждает жителей региона о новом способе дистанционного мошенничества. Аферисты проникают в офисные компьютеры и воруют деньги компаний.

Такое происходит, например, когда бухгалтеры, финансовые и налоговые эксперты ищут в интернете шаблоны документов.

- Для этого они вбивают в поисковой строке название нужного файла, переходят по ссылке из выпавшего списка, но могут попасть не на официальный сайт, а на фишинговый ресурс с зараженными документами. С этого момента деньги компании — в опасности, - поясняет регулятор.

В основном, мошенники имитируют ресурсы известных государственных ведомств и справочно-правовых систем, на которых выкладывают файлы, зараженные вирусами. Сотрудники не сразу обнаруживают, что на компьютере установлено вирусное ПО, а деньги ушли не тому адресату.

- Чтобы не попасться на фишинговые сайты, нужно установить на своих компьютерах антивирус и не забывать его обновлять. Советую настроить запрет на запуск и установку дополнительных компьютерных программ для удаленного доступа. Обычно официальные сайты госорганов в поисковых системах маркируются синим кружком с галочкой. Также обращайте внимание на адрес веб-ресурса – поддельный может отличаться от официального, например, одной буквой, — рассказывает заместитель управляющего Наталья Стрельникова. .