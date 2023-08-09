«Омские кадры», «Кадры решают»: омичей просят проголосовать за название конкурса по отбору будущих чиновников

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

В Омске стартует первый в Сибири кадровый конкурс, который станет аналогом «Лидеров России». Его совсем недавно анонсировал глава региона Виталий Хоценко.

Участие в проекте позволит омичам построить карьерную лестницу в органах власти, а также проверить свой уровень знаний. Также участники смогут реализовать все свои задумки и идеи на благо Омской области.

- Регион нуждается в качественных управленческих кадрах. Конкурс поможет сформировать долгосрочную кадровую стратегию для области, а результаты покажут кадровый потенциал и сферы деятельности, требующие оперативного усиления и реорганизации, - поясняет Виталий Хоценко.

Принять участие в конкурсе могут граждане России с высшим образованием, в том числе молодые специалисты и участники СВО. Важное условие — отсутствие судимости. Победителей конкурса зачислят в кадровый резерв региона.

Осталось лишь выбрать название конкурса. Для голосования предложено пять вариантов: «Время твоих возможностей», «Кадры решают», «Кадры 55», «ОК (Омские кадры)» и «Омская область: ПРОдвижение».

Выбрать лучший из вариантов можно в телеграм-канале Виталия Хоценко.

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