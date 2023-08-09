Думала, панкреатит: врачи вытащили с того света пожилую омичку с инфарктом миокарда

Фото: минздрав Омской области

Болезни сердца - одни из самых непредсказуемых диагнозов. Но высокой квалификации омских медиков удается спасать людей даже в самых сложных случаях.

Так, в медсанчасть №4 поступила 72-летняя женщина. Она жаловалась на боль в животе, слабость, тошноту, рвоту и изжогу. Думала, панкреатит. Правда после начала исследования врачи заподозрили неладное.

- Обследовали на ангиографе - сделали коронароангиографию. Подтвердили острый инфаркт миокарда и сразу прооперировали. Установили стент в правую коронарную артерию. Операция длилась 30 минут. Во время операции пациентка находилась в сознании, общего наркоза в таких малоинвазивных процедурах не требуется, - объяснил врач-кардиолог Денис Жучков.

Медик пояснил, что инфаркт может проявляться по-разному. В этом случае были клинические признаки заболевания брюшной полости. Классических проявлений инфаркта не было – одышки, боли в груди. И, как обычно себе представляют инфаркт, падения в обморок, тоже не было. И тем не менее, в такой ситуации велик риск летального исхода.

Сейчас с омичкой все хорошо, после недели в больнице ее выписали. Сейчас она живет полноценной жизнью, как и раньше.

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