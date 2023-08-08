«Приехали в город погостить к отцу»: стали известны подробности гибели 13-летней омички

Фото: СУ СКР по Омской области

Следственный комитет прокомментировал трагедию, произошедшую накануне вечером в районе Советского пляжа.

Напомним, днем ранее там утонула 13-летняя девушка. Она вместе с двумя подростками пришла на водоем без родителей. Как оказалось, в компании их было трое: 14-летняя сестра и их друг.

- Отплыв от берега, мальчик и 14-летняя девочка, почувствовав, что их сносит течением, смогли выбраться из воды, а 13-летняя девочка, не умевшая плавать, утонула. Спасти ее не удалось, - пояснили в профильном ведомстве.

Уточняется, что девочки приехали в город погостить к отцу. Следователи подчеркивают, что родитель не контролировал их местонахождение.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - пояснили в управлении.

Заведено уголовное дело.

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