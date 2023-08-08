Пособник террористов, собравшийся в Сирию, задержан сотрудниками омского управления ФСБ

Фото: УФСБ России по Омской области

Сотрудники омской ФСБ задержали пособника террористов из страны Центрально-Азиатского региона. Мужчину обвиняют в том, что он хотел стать боевиком и отправиться в Сирию для участия в боевых действиях. Свое мировоззрение он пропагандировал среди друзей и призывал их присоединиться к поездке.

- Инициативно вступил в контакт с участниками МТО, предложил оказывать финансовую помощь в приобретении оружия, боеприпасов и взрывных устройств, создании пропагандистских Интернет-ресурсов радикальной направленности, выразил готовность вступить в ряды боевиков, присягнув им на верность, - уточнили в ФСБ.

Фото: УФСБ России по Омской области

В ходе расследования были зафиксированы факты перевода денег на счета террористической организации.

Сейчас на задержанного завели два уголовных дела за финансирование террористической деятельности и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

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