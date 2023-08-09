Молочный завод «МилкОм» подводит итоги летнего сезона

Фото: ООО «МилкОм».

Команда «Лужайкино» вкладывает в каждое лето очень много идей, презентует новинки, организовывает интерактивные площадки, а еще принимает самое активное участие в жизни города.

- В лето мы ворвались на велосипедах, в рамках акции «ВелоОмск», - рассказывает Анжелика Тоцкая, руководитель отдела продвижения «МилкОм». Она же была и одной из самых активных участниц заезда - ее велосипед украшал флаг с именем Торговой марки «Лужайкино».

Фото: ООО "МилкОм"

В 2023 году предприятие «МилкОм», помимо молочной продукции под торговой маркой «Лужайкино», начало выпуск доступной и качественной продукции «Утренняя Зорька». Уже сегодня в магазинах можно найти молоко, кефир, сметану и сливочное масло «Утренняя Зорька». А новинку - майонез «Провансаль» «Утренняя Зорька» - команда презентовала на ежегодной Сибирской агротехнической выставке-ярмарке «АгроОмск-2023».

За неделю работы выставку посетили более 150 000 омичей и гостей города, многие из них продегустировали и оценили новинки 2023 года: выдержанные сыры «Лужайкино» - «Сибирское золото», «Гуэрра» и «Альпийский» - это плотные и ломкие сыры с насыщенным вкусом, которые подойдут для нарезок и как самостоятельная закуска, для салатов и горячих блюд.

Майонез «Провансаль» «Утренняя Зорька» понравился многим хозяйкам, так как вкус приятный, а состав натуральный и проверенный ГОСТ.

- Молоко и кефир «Утренняя Зорька» юные омичи пробовали впервые, а гости постарше отметили, что важные качества легендарного бренда - насыщенный вкус, натуральное сырье и удобная упаковка при доступной цене - производителю удалось сохранить, - продолжает представитель компании.

- Приятный и совершенно не кислый кефир! Такой даже детям понравится, - делится посетительница выставки. - И очень хорошо, что есть вот такие дегустации - становится понятно, что по-настоящему вкусно, что выбирать для своей семьи, чтобы не прогадать.

Фото: ООО «МилкОм».

Лето в Омске всегда очень динамичное, так, 5 августа, стартовал Сибирский международный марафон, где жители города также заметили участников в фирменных футболках «Лужайкино».

- Для команды участие в таких масштабных мероприятиях - это способ оказать поддержку своему городу, показать пример здорового образа жизни и приобщиться к большому и важному движению.

Прямо с дистанции марафона команда переместилась на поражающее по своему масштабу и красоте пространство «Флора Омск». 71-я выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства объединяла участников тематикой «Время выбрало нас» - одна общая тема для 44 цветочных композиций, среди которых каскадом белых цветов, футуристичной коровой и кружкой отличалась площадка «Лужайкино».

- Мы сделали корову из натурального дерева, от нее распускается белоснежный каскад из цветов. Так мы показываем, что используем природное сырье, - настоящее, коровье! А потом чистое и очень вкусное молоко оказывается в кружке у наших покупателей - вот так, по большой и красивой дуге, как символ закрытого контура производства и оперативной обработки молока.

В начале августа проходит самый знаковый праздник - День города. Игры и интерактивы с аниматорами для своих гостей команда «Лужайкино» организовывает всегда, не стал исключением и 307 день рождения Омска - дети играли в кубики, собирали масштабную мозаику, скакали на коровках и фотографировались.

Фото: ООО "МилкОм"

- Мы поздравляем наш город, мы - омичи и гордимся тем, что завод «МилкОм» построен на омской земле, что молоко поступает на предприятие исключительно с фермерских хозяйств Омской области. Не случайно девиз «Лужайкино» 2023 года: «Выбирай омское! Выбирай свое!»

Желаем нашему городу и всем жителям развиваться и процветать. Лето 2023 подходит к завершению, а мы просто работаем и любим то, что делаем. Когда лето так насыщенно событиями, то нет ощущения, что жизнь проходит мимо, мы создаем свою историю, - рассказала Ольга Павлова, специалист по связям с общественностью «МилкОм».

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