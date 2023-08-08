В Омской области отец украл трехлетнего сына у бывшей жены и не дает им видеться

Расследование контролирует лично глава СК России Александр Бастрыкин.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в поступившей информации и доложить ему лично о горе многодетной матери из Омской области
- В эфире одной из программ федерального телевидения обсуждалась ситуация о возможном нарушении прав 3-летнего мальчика в Омской области. Мать четверых детей сообщает, что бывший муж забрал у нее сына, место жительства которого в соответствии с решением суда определено с матерью, - уточнила пресс-служба федерального ведомства.
Сейчас региональное управления Следкома организует проверку, чтобы разобраться во всех обстоятельствах дела.
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