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Происшествия8 августа 2023 3:00

Главу муниципалитета в Омской области обвинили в незаконной рубке ценных деревьев

Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил почти миллион рублей
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Уголовное дело ушло в Усть-Ишимский районный суд на главу Большетавинского сельского поселения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Его обвиняют в незаконной рубке 4 деревьев породы береза и 63 деревьев породы сосна. Сумма ущерба, причиненная лесному фонду оценивается в 971 тысячу рублей.

- В период с марта по сентябрь 2022 год данный гражданин, находясь на территории Усть-Ишимского сельского участкового лесничества, совершил незаконную рубку 4 деревьев породы береза и 63 деревьев породы сосна. Вину в совершении преступления обвиняемый не признал, - уточнили в ведомстве.

На имущество омича, в том числе автомобили, спецтехнику и оружие, наложен арест.

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