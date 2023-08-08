26 августа Омск присоединится ко всероссийской акции «Ночь кино 2023»

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кинотеатры, дома культуры, музеи и парки 26 августа станут площадкой для показа топовых фильмов страны. Здесь бесплатно покажут самые кассовые фильмы 2023 года - «Чебурашка» (6+), «Вызов» (12+) и «Праведник» (12+).

Мероприятия состоятся в рамках всероссийской акции «Ночь кино 2023». Всего в регионе будет открыто 35 площадок, которые располагаются в районах области, а также в Омске.

К слову, организатором в Омской области выступит Киновидеоцентр при поддержке регионального минкульта.

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