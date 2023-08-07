Ракета, запущенная с Плесецка, оставит в небе над Омском "космическую медузу"

Фото: vk.com/omskplanetarium

Сегодня вечером, 7 августа, омичи смогут увидеть в небе необычный атмосферный феномен – "космическую медузу" и техногенные серебристые облака.

Все это станет возможным благодаря запуску ракеты «Союз-2–1Б» с новейшим навигационным спутником «Глонасс-К2». Ее запустят с космодрома Плесецк где-то между 19:19 до 22:10 по омскому времени. Именно последствия запуска создают подобные явления.

В группе омского планетария во «ВКонтакте», омичам, желающим увидеть это событие, рекомендуют смотреть на северо-запад с 21:30.

– Сегодня 7 августа с 19:19 до 22:10 по омскому времени смотрим на северо-запад. Ракета полетит на Юго-восток. К сожалению, нет данных более точного времени запуска. И стемнеет у нас ближе к концу указанного периода. Есть смысл поглядывать на северо- запад с 21:30, – сообщают в омском планетарии.

Специалисты утверждают, что приблизительно в это время можно будет увидеть красивые пусковые эффекты в верхних слоях атмосферы. Дело в том, что во время полета ракеты выброшенные газы будут подсвечиваться Солнцем. Это создаст эффект так называемой медузы.

– У кого есть возможность поставить видео аппаратуру для съемки, или смартфон в режиме "таймлапс", у тех шансов зафиксировать явление больше, чем у невооруженных наблюдателей, – сообщается в паблике "Омский планетарий" во "ВКонтакте".

Отметим, что ракету «Союз-2–1Б» запустят в 65-й раз.