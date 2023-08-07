Давай быстрее - сгоришь: На трассе Омск-Тюмень из полыхающего перевернутого большегруза спасли дальнобойщика

Фото: стоп-кадр видео очевидцев, «Инцидент Омск».

Накануне на 37-м километре трассы Тюмень — Омск очевидцы вытащили из огня водителя-дальнобойщика. На видео видно, как выбивают монтировкой стекло автомобиля, попавшего в аварию и загоревшегося от удара, затем за ноги достают водителя и поторапливают его на протяжении всей операции по спасению.

- Давай быстрее, вылазь - а то сгоришь, - идут комментарии на видео.

Также дальнобойщики поясняют в социальных сетях, что на строящемся участке трассы водитель большегруза в темноте не заметил ограждение и врезался в него. Фура опрокинулась и загорелась. Чья была вина - не увидевшего предупреждение водителя, или отсутствие такового, неизвестно. Спасенный мужчина отказался от медпомощи.