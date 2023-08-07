«Первым предупреждаю, вторым в упор»: 70-летний пенсионер стрелял из ружья по пьяным «малолеткам»

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В ночь с пятницы на субботу, с 5 на 6 августа, у 70-летнего пенсионера окончательно сдали нервы. Теперь на него завели уголовное дело за хулиганство.

После нескольких часов препираний с местной молодежью, которая выпивала под окнами дома в одном из спальных районов в Нефтяниках, мужчина взялся за ружье.

- Установлено, что потерпевшие в ночное время распивали спиртные напитки на скамейке, на неоднократные замечания и требования прекратить шум и покинуть двор дома – не реагировали и отвечали отказом в грубой форме, - уточнили в полиции.

После продолжительного нецензурного диалога со своего балкона пенсионер произвел пару выстрелов. Как уточняют в правоохранительных органах, пули пролетели на расстоянии от 2 до 5 метров от потерпевших. Трое отделались лишь царапинами.

- Ружье было зарегистрировано в установленном порядке. Сотрудниками полиции изъяты хранившиеся у пенсионера патроны, а также оружие и гильзы, назначено проведение баллистической экспертизы, - уточнили в УМВД России по Омской области.

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