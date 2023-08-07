Сам пьяный, а нож самодельный: Омская прокуратура требует жесткого наказания для мужа-убийцы

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В Омске повторно будут рассматривать уголовное дело 40-летнего жителя Омска по имени Александр, который в мае 2022 года зарезал свою супругу прямо на улице. В апреле 2023-го мужчину приговорили к 9 годам 8 месяцам строгого режима. Но прокуратура посчитала, что судья не учла ряд отягчающих факторов.

Напомним об этой трагедии. Александр и его жена — 34-летний педагог-психолог Омского института водного транспорта — прожили в браке около 15 лет, у них есть 4-летний сын. В 2021 году отношения зашли в тупик, мужчина стал срываться на супругу, однажды ее избил. Жертва этого ужасного преступления не стала терпеть дальше - она переехала жить в антикризисный центр и инициировала бракоразводный процесс.

Мужчина стал преследовать супругу, постоянно сыпал угрозами. А 30 мая 2022 года рано утром он встретил Александру возле дома на улице 27-й Северной и несколько раз нанес удары ножом. Затем сам явился в полицию.

Как сообщают омские прокуроры, мужчине предъявляли обвинение по 2 статьям - за убийство и за угрозы убийством. Доказательств последнего - тьма. К тому же в момент совершения преступления мужчина был пьян, а орудовал он самодельным ножом, то есть готовился. Все эти отягчающие обстоятельства должны были быть учтены в сроке - чего не случилось, отметили в областной прокуратуре. И подали апелляцию.

Суд второй инстанции согласился с обозначенным и отменил ранее вынесенный приговор. Теперь женоубийцу будут судить снова. В течение ближайших трех месяцев обвиняемый проведет в СИЗО.