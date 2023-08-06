Цена на квартиры в Омске упала на 0,9%

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На 0,9% упала цена на квартиры в Омске. Об этом сообщают аналитики Омскстата.

Сейчас в новостройках можно купить жилье за 102 697 рублей за квадратный метр. Дешевле всего продают типовые квартиры — по 86 437 рублей. Элитное жилье сегодня можно купить в среднем по 142 625 за квадратный метр.

На вторичном рынке тенденция к росту. Все из-за большого спроса минувшей весной. Сейчас квадрат стоит 85 561 рубль. За элитное жилье просят 130 000 рублей за квадратный метр.

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