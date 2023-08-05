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Спорт5 августа 2023 3:00

Международный сибирский марафон стартовал от омской «G-Drive Арены»

В забеге принял участие врио губернатора Хоценко и некоторые из министров региона
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: Омскрегион.

Фото: Омскрегион.

5 августа в 8 утра на площади у «G-Drive Арены» был дан старт Сибирского международного марафона. Первый номер у победителя прошлогоднего Сибирского международного марафона – чемпиона России Ильдара Миншина. Наравне с ним в забеге принимают участие сотни именитых бегунов России, Кении, Германии, Казахстана, Белоруссии.

Что примечательно, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко тоже принимает участие в марафоне. А вместе с ним и некооторые из придставителей омского кабмина.

Отметим, забег вновь проходит в статусе Кубка России по марафону.

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