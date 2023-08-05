Международный сибирский марафон стартовал от омской «G-Drive Арены»

Фото: Омскрегион.

5 августа в 8 утра на площади у «G-Drive Арены» был дан старт Сибирского международного марафона. Первый номер у победителя прошлогоднего Сибирского международного марафона – чемпиона России Ильдара Миншина. Наравне с ним в забеге принимают участие сотни именитых бегунов России, Кении, Германии, Казахстана, Белоруссии.

Что примечательно, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко тоже принимает участие в марафоне. А вместе с ним и некооторые из придставителей омского кабмина.

Отметим, забег вновь проходит в статусе Кубка России по марафону.