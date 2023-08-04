Где отдохнуть в Омской области? Маршрут второй

Фото: кадр из видеоролика проекта «Узнай свой край».

Подробно об этом рассказали в видеоролике, который сняли омичи в стиле передачи «Орёл и решка». В рамках проекта «Узнай свой край» (0+) двое молодых людей Игорь и Наталья путешествуют на автомобиле по районам Омской области, общаются с местными жителями, экспертами, делятся впечатлениями о местных достопримечательностях. В этот раз они отправились по маршруту, который пролегает через Марьяновский, Полтавский, Исилькульский и Любинский районы.

Первая остановка — Марьяновский район

Расстояние от Омска — 55 км, можно добраться на автобусе, автомобиле или электричке

Бренд Марьяновского района — лошади. Более 200 лет в поселке Конезаводский выращивают племенных скакунов.

Гости конезавода могут покататься на лошадях — в запряженной повозке или верхом. Конная прогулка стоит 1000 рублей за час, пятичасовой конный поход — 2500 рублей/час.

В районе можно посетить Покровскую крепость. Ее построили в 1752 году, чтобы защищать Омскую область от набегов врагов, она стояла на берегу Покровского озера. От крепости ничего не осталось, но вот рвы и траншеи, выкопанные почти 300 лет назад, сохранили рельеф.

Вторая остановка — Полтавский район

От Омска до деревни Гвоздевка — около 138 км, можно добраться в составе экскурсионного тура, на автобусе, на автомобиле, на самолёте.

В полтавском районе находится самое большое соленое в регионе озеро — Эйбейты. Его солёность достигает 300 процентов, что сопоставимо с Мёртвым морем в Израиле, оно богато лечебными грязями.

К озеру ведёт километровая экотропа, вдоль которой установлены информационные стенды. Она проложена через солончаки, покрытые ярко-красными солеросами, из-за чего пейзаж вокруг кажется скорее марсианским, чем земным.

От озера можно проехать на Амринскую балку — остатки старой речки, которая раньше впадала в Эбейты. Там можно искупаться в пресной воде после соли и грязевых ванн на озере.

Третья остановка — Исилькульский район

Расстояние от Омска — 144 км, можно добраться на автобусе, автомобиле или электричке.

В Исилькуле туристы могут остановиться здесь в одной из семи гостиниц. Посетить город на границе с Казахстаном можно в составе организованных экскурсий: «Исилькульский weekend» и «Сказочный weekend», который понравится детям.

В 20 минутах езды от города расположен Камышевский лог — цепочка соленых и солоноватых озер. Если решите остановиться здесь с палаткой, то лучше делать привал у пресных озёр Степное и Покровское либо солёного Райнфельд.

Четвёртая остановка — Любинский район

Расстояние от Омска — 64 километра, можно добраться на автобусе, автомобиле или электричке.

Любинский район известен благодаря молочно-консервному комбинату, который производит вкуснейшую сгущенку. Побывать на предприятии можно в составе экскурсии от Туристско-информационного центра. Нужно только заранее записаться.

Тур «Один день в Любинском» для взрослых будет стоить 1500 рублей, для детей от 8 до 12 лет — 1200 рублей.

Можно съездить на экскурсию выходного дня в Этнопарк «Музей сказки «Васин Хутор». В формате театрализованного представления в нём рассказывают, как формировалось понятие «сказка» в русской культуре. Тут можно погрузиться в исконно русские игры и забавы, а также попробовать освоит ремесла. Представления проводятся в четверг, пятницу, субботу в 11:30 и 13:30 по предварительному бронированию.

Еще одно заповедное место Омской области — заказник «Пойма Любинская», туда организуют велоэкскурсии. Он располагается на левобережной пойме реки Иртыш в границах озера Старица. В границах заказника растут более двухсот видов растений, в том числе занесенных в Красную книгу Омской области.

*Все цены, указанные в информационном материале, являются приблизительными и не являются публичной офертой.

** Проект «Узнай свой край» реализован при поддержке Омского фонда регионального развития, сотрудничества и поддержки общественного самоуправления.