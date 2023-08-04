4 августа в Омске пройдет крупнейший в стране фестиваль короткометражного кино

Омичи смогут увидеть лучшие короткометражные фильмы в рамках Фестиваля уличного кино. Это крупнейший в стране зрительский смотр кино под открытым небом. 10-й сезон проекта пройдет с конца июня до конца сентября. За это время Фестиваль посетят зрители из 1312 населенных пунктов. В Омске Фестиваль пройдет 4 августа на территории Омской крепости. Начало в 18:00, вход свободный.

В конкурсную программу Фестиваля-2023 попали короткометражные ленты, созданные российскими режиссерами и сценаристами за последние два года. В отборе принимали участие как дебютанты, так и профессионалы киноиндустрии.

В программе мероприятия: специальный показ проекта от онлайн-кинотеатра PREMIER, общение со «звездами» PREMIER, показ конкурсной программы Фестиваля уличного кино и зрительское голосование c помощью фонариков за лучший короткометражный фильм 2023 года.

Зрители увидят фильмы с участием Константина Хабенского, Юрия Стоянова и других знаменитых актеров. К слову, в конкурсной программе будет показана картина «Обычная свадьба» — последний фильм с участием Владимира Меньшова. В конкурсную программу вошли 7 короткометражных лент, отобранных экспертами из более чем 900 заявок. Команда фильма, который получит наибольшее количество зрительских голосов и наивысшую оценку индустриального жюри, получит 1 миллион рублей.

Впервые в истории Фестиваля победителя конкурса будут выбирать не только зрители, но и профессиональное жюри. В его состав вошли актёры Александр Петров и Милош Бикович, писатель Александр Цыпкин, режиссеры Дмитрий Дьяченко и Андрей Кравчук, сценарист Пётр Внуков, главный редактор "Кино-Театр.Ру" Жан Просянов, генеральный директор кинокомпании "1-2-3 Production" Иван Голомовзюк, генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов, сценарист Андрей Золотарев и генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

– Десять лет мы показываем лучшие российские короткометражки на улицах страны. За это время наши самые первые победители выросли и превратились в больших российских режиссеров. Да и зрители выросли — и просят сложного, многозначного, оригинального кино. И знаете — оно у нас есть. В этом году мы отсмотрели сотни короткометражек со всей страны, чтобы собрать для вас по-настоящему самобытную и трогающую программу, — отметил генеральный продюсер и основатель фестиваля Александр Щеряков.

В 2023 году Фестиваль уличного кино проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и бренда семечек «Джинн». Генеральный партнер проекта – онлайн-кинотеатр «PREMIER». Информационные партнеры Фестиваля уличного кино – Новое радио, Киноафиша, Новый очаг, MAXIM Online.

В рамках Фестиваля также пройдут открытые лекции с профессионалами кино, музыкальные, творческие и гастрономические мероприятия по всей стране.