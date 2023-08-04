Вопрос нотариусу: можно ли унаследовать неприватизированную квартиру?

Неприватизированную квартиру можно унаследовать, если наследодатель подал заявление о приватизации, но умер до оформления договора или до государственной регистрации права собственности. Право проживания в неприватизированной квартире сохраняется за наследником - членом семьи наследодателя, если он проживал с ним совместно и наследодатель был нанимателем по договору социального найма.

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ).

Приватизация жилых помещений предполагает бесплатную передачу в собственность граждан РФ занимаемых ими жилых помещений, находящихся государственном и муниципальном жилищном фонде.

Таким образом, по общему правилу до приватизации квартира является государственной или муниципальной собственностью и в состав наследства не входит.

По требованию наследника допускается включение жилого помещения в наследственную массу, если гражданин, желавший приватизировать жилое помещение, подал заявление о приватизации и все необходимые для этого документы, не отозвал его, но умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до государственной регистрации права собственности (абз. 3 п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993 N 8; п. 10 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017). Для этого наследникам необходимо подавать в суд заявление о признании в порядке наследования по закону права собственности на жилое помещение.

Другие способы выражения наследодателем воли на приватизацию жилого помещения (выдача доверенности на приватизацию, получение части документов для приватизации, устные заявления в разговорах с родственниками и знакомыми о необходимости и желании приватизировать жилое помещение и т.п.) без его обращения при жизни с соответствующим заявлением и необходимыми документами в уполномоченный орган правового значения не имеют и основанием для включения в наследственную массу после смерти наследодателя занимаемого им по договору социального найма жилого помещения являться не могут.

В некоторых случаях возможно сохранение права пользования неприватизированной квартирой после смерти наследодателя. Если наследник, являющийся членом семьи наследодателя, по договору социального найма жилого помещения проживал в неприватизированной квартире совместно с наследодателем - нанимателем, право на проживание в этой квартире за ним сохраняется. Так как, в случае смерти нанимателя договор заключается с одним из членов его семьи, проживающим в жилом помещении, то впоследствии квартира может быть приватизирована этим членом семьи. Однако права на проживание в квартире и на оформление ее в собственность связаны не с наследованием, а с договором социального найма (ст. 2 Закона N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации").

Если же наследник и наследодатель - наниматель не проживали совместно в неприватизированной квартире, то права пользования такой квартирой у наследника не возникает.

Русанова Наталия Александровна –нотариус города Омска