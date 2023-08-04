«Достроить любой ценой»: омская мэрия готова заплатить ООО «ДСК-3» на 30% больше за строительство дома для переселенцев из аварийного жилья на 6-й Станционной

Стройплощадка дома в конце мая 2023 года. Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Стоимость строительства многоквартирного дома по улице 6-й Станционной на Старой Московке, предназначенного для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, может вырасти на треть. Распоряжение о внесении изменений в муниципальный контракт на возведение многоэтажки накануне подписал вице-мэр Евгений Фомин.

Изначально, согласно контракту, ООО «Домостроительный комбинат № 3» (ООО «ДСК-3») должен был выполнить работы по проектированию и строительству многоквартирного дома за 596,6 млн рублей.

Готовность заплатить застройщику больше мэрия объясняет «возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в том числе с необходимостью внесения изменений в проектную документацию».

— Изменение цены контракта допускается не более чем на 30% и осуществляется на основании результатов повторной госэкспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и (или) оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, — уточняется в документе.

Напомним, строительство дома по улице 6-й Станционной должны по планам завершить до конца 2023 года. Однако омские власти уже несколько раз подчеркивали, что застройщик серьезно отстает от графиков. Подрядчик даже получал представления от прокуратуры. Только в июне глава департамента жилищной политики Ольга Парфенова на заседании комитета по вопросам ЖКХ омского Горсовета отмечала, что работы на объекте ведутся с отставанием почти в пять месяцев, а готовность составляет порядка 30%.