Сергей Шелест внес сразу 11 имен омских деятелей культуры в Книгу Почета

Фото: телеграм-канал "Мэр Омска Сергей Шелест"

Такая традиция существуте уже 17 лет. За это время в Книгу Почета было вписано 120 выдающихся имен. Торжественную церемонию по случаю занесения имен деятелей культуры в Книгу Почета провел мэр Омска Сергей Шелест совместно со спикером горсовета Владимиром Корбутом и областным министром культуры Юрием Трофимовым.

Этой чести удостоились 11 работников культуры. Символично, что больше всего лауреатов в Год педагога и наставника оказалось среди преподавателей детских школ искусств и творческих объединений.

– Уверен, благодаря работе наших преподавателей и Омск, и Россия в целом, отроют тысячи талантливых имен. И даже если, вырастая, ребенок изберет другой путь, полученные навыки, знания и опыт помогут ему во взрослой жизни, — подчеркнул Сергей Шелест.

В Книгу Почёта в 2023 году попали следующие омичи:

– Безродная Ольга Анатольевна — директор музейно-выставочного комплекса «Моя история»;

– Васильченко Людмила Ивановна — хормейстер культурно-досугового центра «Импульс»;

– Гадельшина Татьяна Анатольевна — директор детской школы искусств № 1 им. Ю.И. Янкелевича;

– Кривдова Инесса Сергеевна — преподаватель детской художественной школы № 1 имени Саниных;

– Куликова Ольга Николаевна — заместитель директора по учебной работе детской школы искусств № 4 имени Ю.А. Вострелова;

– Машанов Андрей Николаевич — профессор, председатель Омского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»;

– Подзолкина Елена Вениаминовна — балетмейстер ДК «Красной Гвардии»;

– Серман Ольга Павловна — артистка драмы, ведущий мастер сцены Городского драматического театра «Студия» Л. Ермолаевой»;

– Тимкова Лариса Александровна — директор музея «Искусство Омска»;

– Федоров Сергей Юрьевич — директор детской художественной школы № 5;

– Шульга Жанна Васильевна — балетмейстер образцового ансамбля эстрадного танца «Аллегро» Дворца культуры «Железнодорожник».

Редакция "КП-Омск" присоединяется к поздравлениям.