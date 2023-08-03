Жителя Омской области приговорили к 7 годам тюрьмы за два смертельных выстрела в родного брата

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор по уголовному делу об убийстве на охоте и оставил предыдущий приговор без изменений.

Ранее Тюкалинский городской суд Омской области установил, что 26 августа 2022 года подсудимый дважды выстрелил на охоте в родного брата. Потепевший скончался на месте. При этом сначала осужденный мужчина пытался отстаивать свою точку зрения: мол, находился на охоте на берегу озера Круглое, был пьян и в брата выстрелил по ошибке.

Но суд все же не согласился с доводами. Дело в том, что выстрелов было два, один в ногу, другой в шею, с достаточно близкого расстояния. То есть версия об отсутствии умысла потерпела крах.

Поэтому осужденному оставили в силе прежний приговор по статье «Убийство» - 7 лет и 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима.