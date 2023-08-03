Омичка нашла во дворе, в поленнице, раритетное оружие времен Гражданской войны

Фото: УМВД России по Омской области

70-летняя жительница села Великорусское Калачинского района обратилась в полицию, рассказав, что нашла во дворе огнестрельное оружие. Женщина пояснила прибывшим сотрудникам полиции, что, скорее всего, ружье и револьвер принадлежали ее покойному мужу. Хранил он их в тайнике за поленницей.

Специалисты провели предварительный осмотр и установили, что огнестрельное оружие –иностранного происхождения. Его изготовили примерно в конце 19 века. Так, на ружье сохранилась маркировка на французском языке с датами производства 1866-1874 гг. Для более детальной экспертизы оружие передали в ЭКЦ УМВД России по Омской области.

Эксперт-криминалист провел баллистическое исследование, которое пролило свет на происхождение находки. Установлено, что револьвер – «Бритиш констебль» – бельгийского производства конца 19 века, состоявший на вооружении английской полиции. В настоящее время к стрельбе не пригоден. Ружье было переделано в охотничье промышленным способом из однозарядной пехотной винтовки системы «Гра», снятой с вооружения во Франции в 1886 году.

По словам специалиста, в 20-30-е годы в народном хозяйстве были в дефиците гладкоствольные охотничьих ружья собственного производства. Поэтому под них переделывали винтовки различных образцов. Много таких винтовок оставалось со времен Первой Мировой и Гражданской войн. Часто переделывали винтовки системы «Гра». Они ценились за прочность и надежность. Их переделывали под стрельбу патронами 20 и 28 калибров. В отличие от найденного револьвера, ударно-спусковой механизм изъятого ружья находится в исправном состоянии и пригоден для стрельбы охотничьими патронами 28 калибра.

Раритетные предметы поместили в камеру хранения оружия. А Жительнице Калачинского района выплатят денежное вознаграждение в рамках проведения в регионе акции по добровольной выдаче оружия на возмездной основе.

– Если гражданин не является собственником огнестрельного оружия, оно им найдено или передано ему, то хранение и использование этого оружия строжайше запрещены. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел, в противном случае граждане будут привлекаться к административной или уголовной ответственности. Напоминаем, что в регионе проводится акция по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия на возмездной основе, – комментирует ситуацию УМВД России по Омской области.

Отметим, что граждане, сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в добровольном порядке, от уголовной ответственности освобождаются, если в их действиях не содержится иного состава преступления.