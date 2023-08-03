На дне мелеющего Иртыша в Омске находят старинные вилки, лодки и кости мамонтов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специальное судно мощным насосом втягивает песок со дна Иртыша. Работы начаты не так давно, все из-за критического уровня воды в водоеме. Подробности рассказала корреспондент 12 канала Юля Думанова.

Напомним, что критический уровень воды омские гидрометеорологии прогнозировали еще на 27 июля. В районе Черлака отметка должна была опуститься ниже 206 см. Сейчас аналитические работы проводятся на участке от границы Казахстана до Усть-Заостровки.

Как говорят эксперты, уровень Иртыша упал из-за аномальной жары. Другой причиной считают Китай и Казахстан, где построили плотины и дамбы. Поэтому сниженная водораздача так негативно влияет на реку в Омской области.

Если Иртыш продолжит мелеть, то контролирующие органы обратятся к соседним государствам, чтобы те увеличили водораздачу. А пока продолжается углубление дна и заодно его очистка. Там уже нашли много интересных исторических находок.

- Бывают и кости мамонта попадают, и лодки, и вилки старинные — всё, что угодно можно найти на дне, — отметил капитан земснаряда «Иртышский-727» Александр Колоколов.

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