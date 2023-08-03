Москвичи начали активно скупать недвижимость в Омской области

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Всплеск интереса вызвала омская недвижимость у жителей столицы. Об этом рассказал член Общественного совета при Управлении Росреестра по Омской области Илья Васильчук.

В три раза, по сравнению с 2022 годом, вырос интерес к недвижимости в Омске у москвичей. Но все же новосибирцы занимают первое место. На третьем, кто хочет прикупить квартиру в еще одной «культурной столице» страны, коей называют Омск, - жители Санкт-Петербурга.

Сами же омичи стали активно интересоваться жильем в Новосибирске и Краснодарском крае. В управлении Росреестра по Омской области рассказали, что во втором квартале 2023 года жители Омска подали 109 заявлений на регистрацию жилья в соседнем городе. Еще 77 человек заявили о покупке недвижимости в Сочи, Адлере, Геленджике и Анапе. В Москве приобрели 53 квартиры, в Санкт-Петербурге – 50.

– Находясь в пределах Омской области и обратившись в МФЦ, каждый человек может получить государственную услугу по регистрации прав и кадастровому учету недвижимости в любом субъекте Российской Федерации. На мой взгляд, это большой шаг Росреестра вперед как ведомства, идущего в ногу со временем, – заявил Илья Васильчук.

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