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Происшествия3 августа 2023 6:20

Один из руководителей ФСИН России по Омской области получил 2 года условно за присвоение чужой премии

Мужчина положил в свой карман больше 24 тысяч рублей вознаграждения сотрудникам
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Мария ЛЕНЦ

Центральный районный суд Омска рассмотрел уголовное дело в отношении директора Федерального казенного профессионального образовательного учреждения №299 ФСИН России по фамилии Красильский. Мужчину обвинили в присвоении чужой премии и в ходе суда признали виновным.

- В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый, являясь директором образовательного учреждения, используя своё служебное положение, присвоил часть денежных средств в сумме 24 300 рублей, предназначенных для выплаты в качестве единовременного денежного вознаграждения по итогам календарного года сотрудникам своего учреждения, - сообщают материалы уголовного дела.

В итоге Красильскому дали условный срок 2 года. Мягкость наказания связана с характеристиками подсудимого: у подсудимого есть несовершеннолетний ребенок. Кроме того, мужчина принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Нагорном Карабахе, имеет боевые и ведомственные награды.

Также Красильскому запретили в течение двух лет занимать подобные должности. Приговор пока не вступил в законную силу.

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