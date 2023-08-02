Шесть часов уговаривали: Телефонные мошенники взяли кредит на 60-летнего омича на 4 миллиона рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Еще один случай телефонного мошенничества произошел в Омске накануне. В сети мошенников попался житель Кировского округа.

В полицию обратился 60-летний работник судоходной компании. Мужчина рассказал, что ему позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что неизвестные пытаются взломать его банковский счет. Далее к разговору подключился «сотрудник службы безопасности». Мошенники настаивали на том, что мужчине нужно установить специальное приложение на телефон для его диагностики. После скачивания программы, злоумышленники попросили не выключать телефон и положить его экраном вниз. По стечению обстоятельств, мужчина находился недалеко от банка, но злоумышленники убедили его установить программу и не обращаться в отделение банка.

На следующий день мужчине опять позвонили мошенники. На этот раз они убедили мужчину в том, что ему нужно пойти в банк, снять наличные и положить их на «безопасный счет». Позже в отделении полиции мужчина признался, что сначала не поверил мошенникам, но после шести часов уговоров и предоставленных «доказательств» согласился перевести деньги на «безопасный счет». В качестве доказательств, что денежные средства омича не в безопасности и их срочно надо перевести на другой счет, мужчине предоставили аудиозапись, где от его имени уже якобы пытаются снять денежные средства. В результате мужчина перевел мошенникам 1 300 000 рублей.

Чуть позже омич рассказал о странных звонках знакомому. Тот предположил, что звонившие могут быть мошенниками. Но когда мужчина все-таки обратился в банк, выяснилось, что на его имя неизвестные взяли кредит в размере 4 миллионов рублей и уже успели потратить денежные средства.

Следователем отдела полиции № 1 УМВД России по городу Омску заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего, проводятся следственные мероприятия.

– Работники банков и сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят клиентам по вопросам сохранности их сбережений – запомните это и расскажите своим близким. Единственно верное решение в такой ситуации – положить трубку и, если все же есть сомнения, проследовать в ближайший офис банка или позвонить на горячую линию, номер которой обычно указан на карте, – напоминает УМВД России по Омской области.