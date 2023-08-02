Дед Мороз, сноуборд, игра в снежки: Чем удивит «ШтормFest» в Омске в разгар августа

Фото: пресс-служба правительства Омской области

12 августа на семейном спортивном празднике «ШтормFest» омичей, уставших от изнуряющий жары ждет приятный сюрприз. Организаторы подготовили необычную программу, объединившую в себе зимние и летние виды спорта.

Фестиваль здорового образа жизни пройдет в четвертый раз. Гостей ждут на Соборной площади в следующую субботу с 16:00 до 22:00.

Фишка мероприятия в этом году – две тематические зоны: летняя и зимняя.

В зимней части омичи смогут поиграть в снежки (по предварительной записи) или в настольный хоккей. Для любителей острых ощущений – ледяная купель и ледолазание. Перед гостями выступят сноубордисты. А в тематической зоне «Новый год» омичей будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка.

Любителей пляжного отдыха пригласят в летнюю зону на пляжную вечеринку. Те, кто предпочитает летние развлечения, смогут поиграть в футбол и попрыгать на батуте. Также омичей ждет турнир по ММА.

– Рад видеть, как омичи с удовольствием присоединяются к этому замечательному событию, создавая уникальную атмосферу единства и радости. Благодарю всех, кто поддерживает наше мероприятие, приходит на фестиваль всей семьей и придает ему особую значимость, – подчеркнул основатель школы единоборств «ШТОРМ», профессиональной команды и промоушена SFC Александр Шлеменко.

В конце праздника для омичей выступят артисты. Их имена организаторы не раскрывают.