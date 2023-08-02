Омские медики помогли появиться на свет ребенку матери с муковисцидозом

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В пресс-службе омского минздрава рассказали об уникальном для региона и единичном для тсраны случае вынашивания беременности у матери с муковисцидозом.

- В процессе вынашивания ребенка женщины с муковисцидозом больше других подвержены развитию недугов, связанных органами зрения, нервными окончаниями и почками, - рассказала врач-гинеколог городской поликлиники №10 Анастасия Воронина, которая непосредственно вела беременность.

Некоторое время назад в женскую консультацию обратилась женщина с заболеванием муковисцидоз. Само название недуга, отмечают в минздраве, произошло от слияния двух слов – «клей» и «слизь». Муковисцидоз – это коварное и неизлечимое заболевание, которое способно передаваться от родителей к детям. Чаще всего первые признаки муковисцидоза можно выявить уже впервые дни жизни.

Муковисцидоз негативно отражается на работе всех внутренних органов, в первую очередь поражаются органы дыхания, кишечник и желудок. К большому сожалению, недуг не поддается эффективному лечению. Всё, что можно сделать – это затормозить ее течение и предотвратить развитие серьезных осложнений.

С развитием современной медицины, у всех больных этим недугом появилась возможность не просто жить полноценной жизнью, доживая при этом до 60-70 лет, но и рожать собственных здоровых детей.

- Именно благодаря настрою беременной, острому желанию иметь ребенка была проведена прегравидарная подготовка: комплекс диагностических, профилактических и лечебных мероприятий, направленных на подготовку организма к зачатию, вынашиванию и рождению здорового ребенка, снижению риска развития осложнений в процессе беременности и родов. Цель такой подготовки состояла в обеспечении физического здоровья родителей к моменту наступления беременности. Долгожданная беременность у особой женщины наступила, - пояснила Воронина.

А дальше - с осени 2022 года - целая плеяда врачей региона: акушеры-гинекологи женской консультации БУЗОО «ГП№10» и БУЗОО «ОКБ», пульмонологи БУЗОО «КМХЦ», а также консультанты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова» Минздрава России - обеспечивали контроль 27 летней беременной.

- Были использованы самые современные экспериментальные подходы и терапии на основе моноклональных антител. За весь период наблюдения понадобилась лишь одна госпитализация, большая часть беременности прошла в относительно ровном амбулаторном режиме. В итоге на 37 неделе беременности в семье появился долгожданный, доношенный мальчик, - завершила медик.