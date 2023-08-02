Омск третьи сутки подряд дышит сероводородом

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Третий день подряд в Омске фиксируется значительное превышение вредных выбросов. Так, жители Советского и Кировского округов жаловались в социальных сетях на сильный запах сероводорода.

Информацию о превышении предельно допустимой концентрации сероводорода подтверждают в Минприроды Омской области.

– 2 августа с 7:00 ч. до 7:20 ч. на автоматизированном посту по ул. К. Заслонова было зафиксировано превышение ПДК сероводорода, максимальная концентрация составила 0,0151 мг/м3 (1,89 ПДК, ветер СВ 2 м/с). В настоящее время устанавливается потенциальный источник загрязнения и определяется его поднадзорность, – сообщили в региональном ведомстве.

Ранее ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» объявил о режиме НМУ первой степени опасности с 27 июля до 11:00 2 августа для 33 предприятий Омска. В это время промышленные предприятия обязаны снижать выбросы в атмосферу не менее, чем на 15-20%. А предприятия тепло- и электрогенерации – на 5-10%. Превышение ПДК вредных выбросов сигнализирует о том, что предприятия не выполняют предписания о снижении выбросов в атмосферу.

Отметим, что выбросы сероводорода также были зафиксированы 30 и 31 июля. Данные о превышении ПДК вредного вещества направлена в надзорные органы для принятия соответствующих мер.

В Минприроды Омской области обращают внимание, что пожаловаться на выбросы или неприятный запах можно, обратившись в центр экологического мониторинга. Заявки можно оставить по номеру 8-923-685-56-31 (WhatsApp) или по телефону 37-80-21. Обращения принимаются круглосуточно.