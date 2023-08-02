Суд не стал смягчать приговор банде из 7 подростков, которые грабили омичей

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Омский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы со стороны нескольких подростков. Ранее парни получили реальные тюремные сроки за грабежи, серии краж, разбойные нападения на омичей и даже поджоги.

- Кировский районный суд Омска установил, что в период с декабря 2020 года по август 2021 года подсудимые, часть из которых на момент совершения преступлений являлись несовершеннолетними, совершили в областном центре разбойное нападение на граждан, несколько грабежей и краж имущества. Кроме того, часть подсудимых совершили два эпизода угона автомобилей, а также уничтожили путем поджога два дачных дома, - сообщают материалы дела о дерзких налетах подростков в течение долгих месяцев.

После пересмотра дела суд второй инстанции не нашел оснований менять сроки наказания.

- Приговором районного суда от 16.01.2023 они признаны виновными, им назначено наказания от 2 лет до 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, двоим – в воспитательной колонии. Изучив материалы дела, судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда определила приговор Кировского районного суда оставить в основном без изменения, а жалобы осужденных и защитников – без удовлетворения, - гласит окончательный вердикт.