Больше сотни лет: УФСБ России по Омской области обнародовали документы о национализме в Украине

Киевская область, село Качалы. Военная операции РФ по демилитаризации Украины. Бойцы СОБРа проверяют село на предмет укрывающихся бойцов ВСУ и националистов. Фото: Александр КОЦ

Накануне омское управление ФСБ России обнародовало новые рассекреченные документы о деятельности организации украинских националистов (ОУН). Организация изначально, в 1920-е годы, ставила себе целью бороться с польским гнетом. Но в 1923 году ОУН наладила связи с германской разведкой и приобрела черты обычной террористической организации.

Фото: УФСБ России по Омской области.

В конце 1920-х - начале 1930-х члены ОУН, окончившие школу «с нацистским уклоном» в Данциге, совершили несколько диверсионных и террористических актов на территории Польши. В борьбе за независимость нужен был союзник.

Фото: УФСБ России по Омской области.

Таким союзником лидеры ОУН видели Германию. Понятно, что государство-союзник не было заинтересовано в появлении нового самостоятельного государства, однако правительства многих стран для ослабления СССР поддерживали антисоветские движения.

Фото: УФСБ России по Омской области.

В 1933-м ОУН по указанию германской разведки приняла решение о покушении на советского консула во Львове Майлова. Операцией руководил Степан Бандера. В январе 1934 года берлинская штаб-квартира ОУН на правах особого отдела была зачислена в штаб гестапо. В предместье Берлина - Вильгельмсдорфе - на средства немецкой разведки были также построены казармы, где готовили боевиков ОУН и их офицеров.

Фото: УФСБ России по Омской области.

Идеей борьбы за соборную суверенную Украину были пронизаны все речи, дискуссии. Средством достижения цели провозглашена революционная, силовая борьба против всех поработителей украинского народа.

Фото: УФСБ России по Омской области.

ОУН ставила своей задачей создать нормальные условия жизни народа, разбудить в нем национальное сознание, поставить его на службу развитию государственности, чтобы украинская нация заняла надлежащее место среди других государственных наций мира.

Фото: УФСБ России по Омской области.

Членами ОУН были преимущественно студенты и молодежь. Нет достоверных данных о численности организации, но согласно некоторым оценкам, в 1939 году она достигала 20 тысяч человек.

Фото: УФСБ России по Омской области.

Один из конгрессов ОУН проходил в Риме 27 августа 1939 года выбрал председателем организации Мельника и предоставил ему титул «вождя», провозгласив его ответственным лишь «перед Богом, нацией и своей собственной совестью.

Фото: УФСБ России по Омской области.

Немецко-польская война закончилась для украинцев неожиданно, т.к. в сентябре 1939 года западноукраинские земли заняли большевики, которые формально в войне не участвовали.

Оценивая ситуацию как благоприятную для развертывания широкомасштабной антисоветской борьбы, заграничные оуновские центры на стыке 1939-1940 годов начали форсированную подготовку к вооруженному восстанию в Украине.

Фото: УФСБ России по Омской области.

В начале января 1940 года Бандера вместе со своими единомышленниками решил существенно усилить оуновское подполье в УССР. С этой целью из обученных нелегальной работе людей формировали ударные группы численностью от 5 до 20 человек, которые направлялись в УССР и должны были возглавить подполье, создать повстанческие и диверсионные отряды.

Фото: УФСБ России по Омской области.

Главной задачей своей деятельности ОУН считала организацию борьбы против немцев и советской власти, которая возвращалась в Украину. Немцы соглашались на сотрудничество, особенно в тех случаях, когда формирования Украины действовали в тылах советских войск или вели борьбу с советскими партизанами, собирали разведданные. Часто эти соглашения нарушались, так как ОУН препятствовала тотальному ограблению украинской территории и вывозу населения отступающими гитлеровцами. Одной из трагических страниц военного периода на Западной Украине было создание в конце 1943 года дивизии СС «Галичина». Планировалось сначала назвать ее Украинская дивизия Сечевых Стрельцов, но Гиммлер был категорически против слова «Украинская».

Фото: УФСБ России по Омской области.

Документ под названием «Наши основные задачи» определял задачи организации. Окончательной целью деятельности ОУН являлась ликвидация советской власти. Для этого предлагалось «узнавать и изучать территорию: топографию данной местности (реки, мосты, леса, болота, дороги, селения, высоты, искусственные предметы, казармы, укрепления и т.д.), административное деление территории (районы, области и т.д.). Положение вражеских сил – вражеские военные гарнизоны, команды НКВД, сеть сексотов, место расположения комсомола, редакций, принадлежащие Москве здания, радио, а также преследование, тактика НКВД.

Все это для того, чтобы знать, где, когда и как ударить по врагу». За несколько дней до начала войны, Абвером были подготовлены задания для групп националистов, которые имели задачу «помешать наступлению русских и нарушить их связь с тылом». Отряды вели антисоветскую пропаганду, проводили кампании по запугиванию населения, осуществляли террористические акции, совершали диверсии на коммуникациях, срывали поставки для нужд Красной армии. Однако широкой поддержки населения их действия не получили. А сразу же после вступления Красной армии на территорию Польши развернулась деятельность органов и войск НКВД СССР, направленная на борьбу с националистическими формированиями.

Рассекреченный пакет документов содержит выдержки из допроса украинца Олега Онуфриенко. Он рассказывает о деятельности ОУН.